"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة بهى الدين ومشندت بعد غدٍ

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بمنطقة بهى الدين ومشندت يومي الإثنين والثلاثاء 15 و16 أبريل الجاري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.

جهود الدولة واضحة فى إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، لافتا إلى العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

أبرز التخصصات الطبية التى تتضمنها القافلة

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، إنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص القافلة لخدمة أهالينا بقرية شماس والقري المجاورة لها، مشيرا إلى أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحء) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.