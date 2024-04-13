السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بمشاركة 36 فريقًا.. تنفيذ فعاليات نهائى دورة عيد الفطر بسيوة وتكريم الفائزين

نهائي دورة عيد الفطر
نهائي دورة عيد الفطر بسيوة وتكريم الفائزين

قال محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم ختام فعاليات دورة عيد الفطر المبارك داخل مركز شباب السلام، بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز، وخليل خليفة علي مدير إدارة الشباب والرياضة بسيوة، وأحمد يوسف رئيس قرية المراق، وموسى إبراهيم أمين حزب مستقبل وطن بسيوة، وعدد من مشايخ وعواقل الواحة ورؤساء وممثلي الأندية ومراكز الشباب بسيوة، وعدد من القيادات الرياضية بالواحة. 

مبادرة العيد أحلى فى مراكز شباب مصر

وأوضح رئيس مدينة سيوة أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" إيمانًا بدور مراكز الشباب في مشاركة المواطنين احتفالاتهم في العديد من المناسبات، وذلك تحت إشراف الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وخليل خليفة مدير إدارة شباب سيوة.

مشاركة 36 فريقًا

وأشار إلى أن الدورة أقيمت بمشاركة 36 فريقًا، للمراحل العمرية المتنوعة، حيث فاز فريق  الصحراء الغربية بكأس البطولة، وتم توزيع الجوائز على الفائزين، مشيدا بدور اللجان  المنظمة للبطولة وراعي البطولة ومجلس إدارة المركز وجميع الحضور من القيادات الشعبية والرياضية بالواحة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع مدن المحافظة، لا سيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي سياق آخر، كان قد قال محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم تنظيم احتفال بيوم اليتيم، الذى يوافق الجمعة الأولى من أبريل كل عام، بحضور محمد عمران جيري مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، وإبراهيم عمر باغي مدير محمية سيوة الطبيعية، وعدد من أولياء الأمور والأطفال، وذلك بمكتبة مصر العامة بالواحة.

رئيس مدينة سيوة عيد الفطر المبارك مشاركة ٣٦ فريق مركز شباب السلام سيوة

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