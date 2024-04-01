الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشهد حفل الإفطار للأطفال الأيتام وأسرهم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، في حفل الإفطار للأطفال الأيتام وأسرهم، والذى نظمته جمعية أصول لتنمية المجتمع برئاسة الدكتورة رانيا رضوان، كبير مذيعى قناة إسكندرية رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام والمهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وعدد من مديري المديريات والإدارات والإعلاميين بالمحافظة، بقاعة حديقة كليوباترا بمدينة مرسي مطروح. 

وتضمن الحفل إنشادًا دينيًا وتنورة وعرائس وسط بهجة وفرحة الأطفال. 

وقام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بتوزيع هدايا عينية ومالية على الأطفال الأيتام وتكريم المشاركين في تيسير الأعمال الخيرية للجمعية من الجهاز التنفيذي للمحافظة والصحفيين والإعلاميين بمطروح. 

الأسر الأكثر احتياجًا 


وفي كلمته قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير للدكتورة رانيا رضوان على جهودها وسعيها للخير، وصولًا إلى الأسر الأكثر احتياجًا في عمق الصحراء وأماكن بعيدة مع التواصل لفعل الخير بأشكال متعددة؛ لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، ومنها تركيب أسقف منازل وتوزيع مواد غذائية وبناء مساجد وكسوة وبطاطين وأغطية وتقديم موارد دخل ومشروعات اقتصادية لتحسن مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية ومشروعات تربية أغنام وغيرها. 

خدمة المجتمع المحلى 


بينما وجهت الدكتورة رانيا رضوان كل الشكر لجهود الدعم لفعاليات الجمعية في خدمة المجتمع المحلى، سواء من قيادات المحافظة برئاسة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، برئاسة لواء دكتور أمون مرتضى، رئيس الجهاز، وغيرها من جهود الوصول إلى أقصى المناطق لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين. 

1000189619
1000189619
1000189631
1000189631
1000189613
1000189613
1000189625
1000189625
1000189622
1000189622
1000189634
1000189634
1000189628
1000189628
1000189616
1000189616
محافظ مطروح حفل الإفطار للأطفال الأيتام مطروح تنمية المجتمع المحلي الأسر الأكثر احتياجا

مواد متعلقة

رسائل المواطنين للرئيس.. محافظ مطروح: تستكمل مصر مرحلة البناء بالولاية الجديدة للسيسي

محافظ مطروح يعتمد الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

"خريجى الأزهر" تعقد درسًا لطالبات معهد الحمام عن فضل العشر الأواخر من رمضان

محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات دورة يناير لمحو الأمية

محافظ مطروح يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية في مدن ومراكز المحافظة

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام امتحانات مارس بمدرسة وادى الرمل الابتدائية

انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة شماس فى مطروح

وكيل صحة مطروح يناقش آليات تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية

الأكثر قراءة

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

اليمين الدستورية.. 27 كلمة ترسم مستقبل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة في غزة غير مقبول على الإطلاق

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفى المطبخ العالمى

الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة