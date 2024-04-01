محافظ مطروح يشهد حفل الإفطار للأطفال الأيتام وأسرهم

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، في حفل الإفطار للأطفال الأيتام وأسرهم، والذى نظمته جمعية أصول لتنمية المجتمع برئاسة الدكتورة رانيا رضوان، كبير مذيعى قناة إسكندرية رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام والمهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وعدد من مديري المديريات والإدارات والإعلاميين بالمحافظة، بقاعة حديقة كليوباترا بمدينة مرسي مطروح.

وتضمن الحفل إنشادًا دينيًا وتنورة وعرائس وسط بهجة وفرحة الأطفال.

وقام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بتوزيع هدايا عينية ومالية على الأطفال الأيتام وتكريم المشاركين في تيسير الأعمال الخيرية للجمعية من الجهاز التنفيذي للمحافظة والصحفيين والإعلاميين بمطروح.

الأسر الأكثر احتياجًا



وفي كلمته قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير للدكتورة رانيا رضوان على جهودها وسعيها للخير، وصولًا إلى الأسر الأكثر احتياجًا في عمق الصحراء وأماكن بعيدة مع التواصل لفعل الخير بأشكال متعددة؛ لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، ومنها تركيب أسقف منازل وتوزيع مواد غذائية وبناء مساجد وكسوة وبطاطين وأغطية وتقديم موارد دخل ومشروعات اقتصادية لتحسن مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية ومشروعات تربية أغنام وغيرها.

خدمة المجتمع المحلى



بينما وجهت الدكتورة رانيا رضوان كل الشكر لجهود الدعم لفعاليات الجمعية في خدمة المجتمع المحلى، سواء من قيادات المحافظة برئاسة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، برئاسة لواء دكتور أمون مرتضى، رئيس الجهاز، وغيرها من جهود الوصول إلى أقصى المناطق لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

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