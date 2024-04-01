محافظ مطروح يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية في مدن ومراكز المحافظة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية في مدن ومراكز المحافظة من أعمال مد البنية التحتية مع التشديد على المتابعة الميدانية وتذليل العقبات للإسراع في تنفيذ وإنهاء الأعمال.



وتفقد إبراهيم عبدالعال رئيس مركز ومدينة الضبعة والمهندس محمد العشرى مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة وممثلي شركة كهرباء البحيرة بالضبعة، شارع المدخل الرئيسي لمدينة الضبعة تمهيدا لتجديد رصفه مزدوج بطول ١،٢ كم مع توسعته من الجانبين والوقوف على كافة العقبات وادراج الحلول المناسبة لإزالتها ومنها حفر وتغطية كابلات الكهرباء الأرضية، وإنهاء الوصلات المنزلية لشبكة الصرف الصحي وغرف التفتيش وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين وبما يليق بالشكل الحضارى للمدينة مع ما تشهده من مشروعات قومية وتنموية.



كما تابع محافظ مطروح، جهود مجلس ومدينة الضبعة في أعمال النظافة العامة حيث قامت إدارة النظافه العامة بالمركز برفع تراكمات القمامة بمناطق متفرقة من المدينة وتسهيل حركة المارة والحفاظ علي المظهر البيئى والجمالي والصحة والسلامه المواطنين.

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