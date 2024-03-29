الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جولة لقيادات محافظ مطروح لمتابعة أعمال التطوير بحى الشروق (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارية والإسراع في تنفيذها مع تذليل  أى عقبات لسرعة إنهائها في التوقيتات المحددة.  

أعمال التطوير 

وقام المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد  يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق  بالمحافظة وممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والكهرباء بتفقد  أعمال التطوير بحى الشروق بالكيلو 7 ومدخل المدينة من أعمال بنية تحتية قبل أعمال الرصف من مراجعة وتنسيق في شبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء  والإتصالات وغيرها لتوفير مزيد من الخدمات  في إطار جهود المحافظة لتطوير المنطقة بالشكل الحضارى والتيسير على حركة السيارات والمواطنين. 


الخطة الاستثمارية

كما شملت الجولة تفقد أعمال توسعة الشارع وإزالة الاشغالات مع المتابعة المستمرة  لإزالة المعوقات بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية  في أعمال البنية التحتية  في اطار الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة مدخل حى الشروق والتى يتم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة وكذلك تفقد أعمال  تطوير وتوسعة مدخل المدينة من الكيلو ٨ إلى إلى داخل المدينة التي تنفذها الهيئة الهندسية.

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محافظ مطروح تذليل أى عقبات التوقيتات المحددة مطروح الأعمال الجارية

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