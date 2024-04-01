الإثنين 01 أبريل 2024
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محافظات

محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات دورة يناير لمحو الأمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، نتيجة امتحانات دورة يناير ٢٠٢٤ لمحو الامية وتعليم الكبار على مستوى جميع مدن المحافظة   بنسبة نجاح ١٠٢%. 

_امتحانات محو الأمية


وأوضح عادل مسلم، مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، أنه تم الانتهاء من امتحانات محو الأمية في دورة يناير هذا العام على مستوى المحافظة، حيث حققت نسبة إنجاز 102% على مستوى مراكز مدن المحافظة. وكان المستهدف تحقيقه من الإجمالي العام للدورة 1250 أميًا.

وأضاف مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار أن تقدم للدورة 1935 أميًا، وتم حضور 1576 أميًا، بينما نجح 1275 منهم في التحرير من الأمية، وذلك على مستوى مدن المحافظة.

_خفض نسبة الأمية

وقدم محافظ مطروح الشكر لجهود العاملين في فرع محو الأمية بمطروح، مشيداً بدورهم الهام ضمن جهود بناء الإنسان والتأكيد على أهمية التعليم في حياتنا. كما وجه بدراسة وعرض مقترح لتخصيص وحدة سكنية بالسلوم كمقر ثابت لفرع هيئة محو الأمية، بهدف تسهيل المتابعة وتوسيع نطاق العمل من خلال فتح المزيد من الفصول واستقبال المزيد من الأميين، مما يسهم في خفض نسبة الأمية بالمركز. وجه أيضاً رسالة إلى مجلس مدينة السلوم ومديرية الإسكان لدراسة هذا المقترح.

_مراجعة وتدقيق البيانات

وشدد محافظ مطروح على  أهمية الحصر المستمر ومراجعة وتدقيق البيانات مع تكثيف كافة الجهود التنفيذية والشعبية  بالاضافة الى دور المشاركة المجتمعية للتعاون في تحقيق مزيد من الانجاز في محو الامية وتعليم الكبار مع التوعية بأهمية التعلم  وفتح مزيد من الفصول بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.  

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محافظ مطروح إمتحانات دورة يناير محو الأمية وتعليم الكبار نسبة نجاح ١٠٢ مطروح

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