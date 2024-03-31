محافظ مطروح يكرم أوائل حفظة القرآن الكريم ولجنة الاختبار فى المسابقة الدينية

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، أوائل حفظة القرآن ولجنة الاختبار في مسابقة القرآن الكريم التى نظمتها أمانة حزب الشعب الجمهوري، بالتعاون مع منطقة مطروح الأزهرية، مع إهدائهم شهادات التقدير ومبالغ مالية، وذلك بحضور المهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، والشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والعمدة عبدالكريم يونس، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ويونس إدريس، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمطروح، وأحمد جمعة بدر، أمين التنظيم بالحزب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وعمد ومشايخ مطروح، وحفظة القرآن الكريم المكرمين وأسرهم، وذلك بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة.



وشهدت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم لأول الفائزين في المسابقة ثم إنشاد دينى.

_مسابقة حفظ القرآن الكريم



وهنأ محافظ مطروح في كلمته أبناء مطروح المكرمين في مسابقة حفظ القرآن الكريم مع التأكيد على فضل حفظ القرآن وأهمية الاجتهاد في حفظه، موجهًا الشكر والتقدير لكل من علم وحفظ واجتهد في حفظ كتاب الله، مؤكدًا على أهمية الالتزام بتعاليم القرآن في عصرنا الحاضر لنتدبره ونصلح به أنفسنا ومجتمعاتنا، بل ومواجهة كل التحديات والصعاب لما فيها من حكمة وتدبر لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.

_تحفيز قدرات الشباب والأطفال



وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم الاحتفالية ودورها في تنمية وتحفيز مزيد من قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثلًا يحتذى به في الأخلاق والالتزام بالقيم والسلوك الحميد.

_تعاليم القرآن

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية على أهمية الالتزام بتعاليم القرآن وتطبيقها في سلوكنا وأخلاقنا وليس مجرد الحفظ فقط.



بينما وجه أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، لحرصه على حضور الاحتفالية وجميع المرافقين تأكيدًا على تحفيز وتشجيع الأطفال والشباب حفظة القرآن.

وعلى هامش الاحتفالية؛ تم إهداء عدد ٢ عمرة، حيث تم إجراء قرعة علنية للاختيار من بين الفائزين في المسابقة، إهداء من أمانة حزب الشعب الجمهوري بمطروح.

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