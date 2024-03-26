محافظ مطروح يوقع بروتوكول تعاون لعمل الهوية البصرية للمحافظة

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح والأكاديمية، تقوم من خلاله الأكاديمية بعمل الهوية البصرية للمحافظة، وذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندسة أمل عرفه مدير التخطيط العمرانى ومحمد انور مدير عام إدارة السياحة والمصايف وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

_الهوية البصرية

ويتضمن البرتوكول تعاون الأكاديمية مع المحافظة فى إعداد مشروع الدليل الإرشادي للهوية البصرية لمحافظة مطروح.

_بنود الاتفاق

وتتضمن بنود الاتفاق تشكيل محافظة مطروح فريق العمل الذي سيقوم بإعداد الهوية البصرية لمحافظة مطروح بالتعاون مع الأكاديمية وتوفير كافة المعلومات والعناصر المساعده لاخراج الهوية البصريه في اسرع واكمل صورة لائقة،كذلك الموافاة بالعناصر التراثيه للمحافظة عن طريق لجنة التراث، وتحديد اماكن المشروعات الارشاديه التي يمكن تطبيق الهوية البصرية بها.مع مشاركة المجتمع المدني والشباب من طلاب او خريجى الجامعات لابراز الهوية البصرية والتوافق عليها.

_الدليل الارشادى

كما تقوم الأكاديمية بوضع الإطار التعريفي للهوية البصرية وتوحيد المفاهيم والرؤية الخاصة بالهوية البصرية، والمشاركة وفريق العمل في وضع الاطار التنفيذي لخلق الهوية البصريه وإعداد الدليل الارشادى المصور للمحافظة طبقا للمطلوب من وزارة التنمية المحلية.

_الدعاية والترويج

ويهدف البرتوكول إلى تعاون الأكاديمية من خلال الأساتذة والمختصين، مع المحافظة في وضع الهوية البصرية المعبرة عن محافظة مطروح وإبراز القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية والطبيعية والسياحية للمحافظة وإضفاء الهوية البصرية على كل الملامح المميزة للمحافظة بما يكون شخصية بصرية مميزة للمحافظة والدعاية والترويج السياحى لها.

_الهوية البصرية لمدينة العلمين الجديدة

كما تم استعراض جهود الأكاديمية وخبراتها السابقة في المشاركة في وضع وتصميم الهوية البصرية لمدينة العلمين الجديدة

يأتى ذلك تأكيدًا على الدور الفعال والتعاون الدائم بين الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومحافظه مطروح في مجالات متعدده ومن بينها مشاركة الاكاديمية كجزء من مجموعة عمل محافظة مطروح للمساعدة في إعداد منهجيه الهوية البصريه والمساعدة في إعداد الدليل الارشادي، وكذلك في اطار جهود الدوله للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وجهود وزارة التنمية المحلية في تطوير عواصم المحافظات والمدن المصريه ومن خلال برامج التنمية المحلية المطورة التي تسعي من خلالها لعمل برامج تساعد علي التنميه العمرانية الحضرية والريفيه وتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.

جاء قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية الدراسة مقترح خلق هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية وذلك للمساهمة في تعميق مفهوم الانتماء الوطني خاصة بين الشباب والاطفال واصدار دليل استرشادي مصور للهوية البصريه لكل محافظة وتحديد مشروعات ارشادية لتنفيذ الهوية البصريه في الاجزاء الهامة والحيوية من المدينه عاصمه كل محافظة، وفي اطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم تشكيل مجموعات عمل بكل محافظة قائمة على اشراك الجامعات المحلية للمساهمة في منظومه عمل الهوية البصرية للتاكد من خروجها بدرجة عالية من الاحترافية والجودة.

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