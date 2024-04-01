محافظ مطروح يعتمد الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الخريطة الزمنية لموعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية بمطروح وذلك خلال الفترة من ٨ إلى ٣٠ مايو القادم.

_المناهج المقررة



وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

_امتحانات المرحلة الابتدائية

أوضح عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات المرحلة الابتدائية، تبدأ يوم ٨ مايو وتنتهي ١٦مايو ٢٠٢٤، حيث سيتم التبادل بين امتحانات صفوف النقل الرابع والخامس و السادس الابتدائي

_ المرحلة الإعدادية

أضاف انه بالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادى يوم ٨ مايو وتنتهي يوم ١٦ مايو المقبل، موضحًا أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق يوم ١٨ حتى ٢٣ مايو المقبل مشيرا إلى أن امتحانات المرحله الاعداديه والثانوي التكميلي للصف الثالث الاعدادي والأول والثاني الثانوى في الفترة من ٢٥ إلى ٣٠ مايو القادم.

_امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي



أشار إلى ان امتحانات الصفين الأول والثاني للثانوية العامة تبدأ في الفترة من ٨ وحتى ٢٣ مايو لمدة ١٤ يومًا بالتبادل بين الصفين،و تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى بمدارس التعليم الفني، بكافة أنواعه يوم ٨ حتي٢٢ مايو ٢٠٢٤وذلك لمدة ١٣ يومًا.

_صفوف النقل



واستكمل وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تستبعد الإجازات الرسمية من أعمال الامتحانات، كما سيعقد امتحانات التكميلي لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والاعدادية في الفترة من ٢٠٢٤/٤/٢٧ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠.

كما تعقد الاختبارات العملية والمستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة للغات قبل انعقاد الامتحانات بأسبوعين مع تكثيف الاستعدادات لانطلاق الامتحانات، وفق الضوابط التي حددتها الوزارة وتنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح.