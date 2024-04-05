الجمعة 05 أبريل 2024
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محافظات

سيوة تحتفل بالأطفال فى "يوم اليتيم" بمكتبة مصر العامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظ مطروح، إنه تم تنظيم احتفال بيوم اليتيم الذى يوافق الجمعة الأولى من أبريل كل عام، بحضور محمد عمران جيري مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، وإبراهيم عمر باغي مدير محمية سيوة الطبيعية وعدد من أولياء الأمور والأطفال وذلك بمكتبة مصر العامة بالواحة.

الاحتفال بيوم اليتيم

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة، أن الاحتفال تضمن تقديم العديد من الفقرات والأنشطة وممارسة عدد من الألعاب المحببة للأطفال في أجواء أكثر من رائعة برحاب المكتبة، حيث تم تنظيم فقرات بالتعاون مع عدد من زوار الواحة الذين عبروا عن فرحتهم بمشاركة أطفال سيوة في الاحتفال.

توزيع الهدايا العينية والمادية

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم إجراء حوارات أبوية مع الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بالاحتفال، وتم التقاط الصور التذكارية وتوزيع الهدايا العينية والمادية.

 وأشار إلى أن الاحتفال يأتي في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية لهم، ومن منطلق أن الدين الحنيف حثنا على رعاية الأيتام، وأن الاهتمام بهم ورعايتهم له الثواب الكبير.

 الحرص على توفير حياة كريمة للأطفال

أكد رئيس مدينة سيوة، تضافر الجهود من الجهات التنفيذية والشعبية والمجتمع المدنى لتقديم الخدمات للأطفال الأيتام وتوفير حياة كريمة لهم وأسرهم.

وفي سياق آخر، كان قد شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في حفل الإفطار للأطفال الأيتام وأسرهم، والذى نظمته جمعية أصول لتنمية المجتمع برئاسة الدكتورة رانيا رضوان، كبير مذيعي قناة إسكندرية رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام والمهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وعدد من مديري المديريات والإدارات والإعلاميين بالمحافظة، بقاعة حديقة كليوباترا بمدينة مرسي مطروح. 

رئيس مدينة سيوة احتفال يوم اليتيم مكتبة مصر العامة بسيوة الجمعة الاولى من ابريل سيوة مطروح

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سيوة تحتفل بالأطفال فى "يوم اليتيم" بمكتبة مصر العامة

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