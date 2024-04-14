الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بتكلفة 25 مليون جنيه.. صومعة الغلال بالحمام أحد المشروعات القومية بمطروح

صومعة الغلال بمدينة
صومعة الغلال بمدينة الحمام

حظيت محافظة مطروح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باهتمام وإنشاء عدة مشروعات قومية مهمة من بينها صومعة الغلال بمنطقة الشمامة بمدينة الحمام.

صومعة الغلال بمنطقة الشمامة

وقالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، خلال حديثها لـ"الدستور"، إن صومعة الغلال بمنطقة الشمامة هي أحد المشروعات القومية التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس السيسي بتكلفة 25 مليون جنيه وبسعة تخزينية للصومعة 45 ألف طن.

الخلايا التخزينية

وأوضحت وكيل وزارة التموين بمطروح أن تتكون الصومعة من 9 خلايا تخزينية سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن، بالإضافة إلى 3 خلايا لصرف الأقماح، مضيفة أن الصومعة تضم مبنى إداريًا ومعملًا وغرفة كنترول وغرفة الميزان وغرفة أمن.

المعمل والنقرة

وأضافت أن المعمل يضم عدة أجهزة أهمها "جهاز قياس الرطوبة، جهاز تقسيم العينات، جهاز فحص العينات من الشوائب، فرن التجفيف، جهاز الوزن النوعي"، بالإضافة إلى النقرة وهو عبارة عن مكان مجهز لتفريغ الأقماح من السيارات وسحب القمح للخلايا التخزينية.

وأكدت على أن تموين مطروح أنهت كافة الاستعدادات داخل صومعة الغلال لاستقبال القمح من المزارعين، مشيرة إلى أن العام الماضي تم توريد ٣١ ألف طن قمح وهي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ افتتاح الصومعة. 

محافظة مطروح صومعه الغلال منطقة الشمامة بمدينة الحمام الرئيس السيسي مطروح

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