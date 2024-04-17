الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

10 ألاف كيلو لحوم وألف كرتونة مواد غذائية للأسر الاولى بالرعاية فى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت جمعية الأورمان حصادها فى شهر رمضان، فقد انتهت من توزيع ألف كرتونة مواد غذائية لدعم ألف أسرة، و10 ألاف كيلو لحوم على 5 ألاف أسرة ليصل إجمالى المستفيدين 6ألاف أسرة ضمن الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ونجوع  مطروح تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

 

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة مطروح وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

_توزيع اللحوم والكراتين


وأكدت الدكتورة دار السلام حسين، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح، ان توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

 

_خطة التوزيع

 

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن خطة التوزيع شملت جميع قرى ونجوع ومراكز محافظة مطروح،  موضحًا أن التوزيع تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية مشيرا إلي أن كراتين الأورمان تم توزيعها على الأهالى، والاسر الأكثر احتياجا من الارامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم، من أبناء محافظة المنيا وذلك لتخفيف الاعباء المادية على هذه الأسر وادخال الفرحة الى قلوبهم خاصة فى أيام وليالى الشهر الكريم.  

_إمداد الأسر غيرالقادرة بالمشروعات التنموية

 

يذكر أن التوزيع في شهر رمضان يأتى ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غيرالقادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية فى رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحى فى أيام عيد الأضحى المبارك.

وكيل وزارة التضامن بمطروح الرئيس السيسي دعم الفئات الأولى بالرعاية توزيع اللحوم والكراتين مطروح

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