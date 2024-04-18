وكيل صحة مطروح يتابع الاجتماعات التحضيرية لمسئولي التطعيمات

تابع د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الاجتماعات التحضيرية لمسئولى التطعيمات والترصد بإدارات الحمام والعلمين والضبعة؛ لمناقشة التجهيزات اللازمة والاستعداد للمراجعة الخارجية لمنظمة الصحة العالمية على أعمال ترصد الحمى والطفح الجلدي.

عقد اجتماع

قال سالم إنه جرى عقد اجتماع مع د.شادى صلاح الدين شاهين، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، مسؤول التطعيمات والترصد وشحاته محمد شحاتة مراقب أول ترصد الحمى والطفح الجلدى ومحمد سيد حبشى مراقب أول التطعيمات ومسؤولى الإدارات الثلاث.

ترصد الحمى والطفح الجلدي

وأوضح أن تضمن الاجتماع الشرح والتدريب على قائمة مستندات وثائق الاشهاد لترصد الحمى والطفح الجلدي واللازمة للإشهاد على القضاء من مرض الحصبة والحصبة الألماني على مختلف المستويات سواء إدارات صحية أو مكاتب صحة كما تم مراجعة خطة العمل المطلوبة في الفترة القادمة، تمهيدًا لزيارة الفريق الوزاري الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الصحة المصرية واهمية التطعيمات الروتينية للأطفال للحفاظ على صحة الأجيال القادمة، والعمل على التأكد من تلقى كافة اطفال محافظة مطروح التطعيمات الروتينية ورفع نسب التغطية والوقوف على مدى استعداد الفرق القائمة بتنفيذ عملية التطعيم وايمانا بالدور الهام الذى يمثله الإكتشاف المبكر للأمراض في خفض معدلات الإصابه والانتشار للأمراض المعديه التي تعتبر من اهم الأولويات في تطبيق خدمات البحوث الصحيه والوقائية.

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