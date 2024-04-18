الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع الاجتماعات التحضيرية لمسئولي التطعيمات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الاجتماعات التحضيرية لمسئولى التطعيمات والترصد بإدارات الحمام والعلمين والضبعة؛ لمناقشة التجهيزات اللازمة والاستعداد للمراجعة الخارجية لمنظمة الصحة العالمية على أعمال ترصد الحمى والطفح الجلدي. 

عقد اجتماع

قال سالم إنه جرى عقد اجتماع مع د.شادى صلاح الدين شاهين، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، مسؤول التطعيمات والترصد وشحاته محمد شحاتة مراقب أول ترصد الحمى والطفح الجلدى ومحمد سيد حبشى مراقب أول التطعيمات ومسؤولى الإدارات الثلاث.

ترصد الحمى والطفح الجلدي

وأوضح أن تضمن الاجتماع الشرح والتدريب على قائمة مستندات وثائق الاشهاد لترصد الحمى والطفح الجلدي واللازمة للإشهاد على القضاء من مرض الحصبة والحصبة الألماني على مختلف المستويات سواء إدارات صحية أو مكاتب صحة كما تم مراجعة خطة العمل المطلوبة في الفترة القادمة، تمهيدًا لزيارة الفريق الوزاري الأسبوع المقبل. 

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الصحة المصرية واهمية التطعيمات الروتينية للأطفال للحفاظ على صحة الأجيال القادمة، والعمل على التأكد من تلقى كافة اطفال محافظة مطروح التطعيمات الروتينية ورفع نسب التغطية والوقوف على مدى استعداد الفرق القائمة بتنفيذ عملية التطعيم وايمانا بالدور الهام الذى يمثله الإكتشاف المبكر للأمراض في خفض معدلات الإصابه والانتشار للأمراض المعديه التي تعتبر من اهم الأولويات في تطبيق خدمات البحوث الصحيه والوقائية.

1000208725
1000208725
1000208721
1000208721
1000208718
1000208718
وكيل وزارة الصحة بمطروح الاجتماعات التحضيرية مسئولى التطعيمات والترصد صحة مطروح مطروح

مواد متعلقة

"صحة مطروح" ترفع درجة الاستعداد للقصوى تزامنًا مع التقلبات الجوية

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

مصرع شاب على يد 4 أشخاص إثر تجدد خصومة ثأرية فى قنا

لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تكثيف الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين