رئيس مدينة مرسى مطروح يوجّه بسرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية

عقد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح اجتماعًا، للوقوف على موقف المشروعات الجارية للبنية التحتية.

وناقش رئيس مدينة مرسى مطروح، موقف البنية التحتية مع الشركات المنفذة ومديرية الطرق، في مناطق حي الشروق بالكيلو7 والشوارع المتفرعة منها، ومناطق أبو خرطة وكفر الشيخ والعراوة والعمدة فرج والكيلو 4، قبل أعمال الرصف وتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومياه الشرب والاتصالات ومشروعات البنية التحتية بتلك للمناطق، قبل أعمال الرصف.

ووجه جاب الله، الإدارات المعنية بمجلس المدينة بإجراء المعاينات على الطبيعة لتلك المنطقة، ورفع تقرير عن الأعمال وموقف ونسب تنفيذها قبل أعمال الرصف بالتنسيق مع الشركات المنفذة من مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، مع مديرية الطرق، تحت إشراف الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

موقف أعمال الرصف

كما تابع رئيس المدينة، موقف أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مدينة مرسى مطروح والشوارع التي انتهت منها أعمال الرصف بمناطق عمارات اللوكس وشارع عزاز لخدمة أهالي المنطقة، الذي ربط شارع الجلاء مرورا بشارع عزاز والشوارع المتفرعة والمحيطة بعمارات اللوكس حتى شارع التهريب، تنفيذ الشعبة الهندسية، موجهًا النداء لسكان المنطقة بالحفاظ على أعمال الرصف لضمان ظهور المنطقة بالشكل الحضاري.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، على الإدارات المعنية بمجلس المدينة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المدينة وإزالة كافة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشأن متابعة أعمال البنية التحتية قبل أعمال الرصف بنطاق المدينة.

اجتماع رئيس مدينة مرسى مطروح

اجتماع رئيس مدينة مرسى مطروح

اجتماع رئيس مدينة مرسى مطروح

اجتماع رئيس مدينة مرسى مطروح

اجتماع رئيس مدينة مرسى مطروح

اجتماع رئيس مدينة مرسى مطروح

اجتماع رئيس مدينة مرسى مطروح

اجتماع رئيس مدينة مرسى مطروح

اجتماع رئيس مدينة مرسى مطروح

اجتماع رئيس مدينة مرسى مطروح

اجتماع رئيس مدينة مرسى مطروح