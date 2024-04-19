الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي يشهد افتتاح مسجد الشفيع في براني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح  اللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح، ترافقه الدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية أصول لتنمية المجتمع المحلى، اليوم الجمعة، مسجد الشفيع بمنطقة أولاد مسعود في مدينة سيدي براني.

وأوضح “مرتضي” ان الافتتاح جاء بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في مطروح وذلك على مساحة ٢٢٠م٢ بتكلفة انشائية 450 ألف جنيه بالإضافة إلى  فرش المسجد. 

التجمعات الصحراوية


وهنأ اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، أهالي منطقة أولاد مسعود ببرانى على افتتاح المسجد الجديد ليسع أهالي المنطقة، مُشيدًا بجهود المشاركة المجتمعية الفاعلة لجمعية أصول لتنمية المجتمع المحلى خاصة في الوصول إلى أقصى المناطق والتجمعات الصحراوية وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة. 

جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح مسجد الشفيع منطقة أولاد مسعود مدينة سيدي براني محافظ مطروح

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