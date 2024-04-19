الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"لأنهم يستحقون الحياة".. أنشطة ترويحية احتفالا بيوم اليتيم في مطروح

أنشطة ترويحية احتفالا
أنشطة ترويحية احتفالا بيوم اليتيم في مطروح

تحت شعار "لأنهم يستحقون الحياة"، نفذت مديرية الشباب والرياضة في مطروح أنشطة ترويحية وألعاب احتفالاً بيوم اليتيم، حيث رصدت الدستور عددًا من الأنشطة التي تم تنفيذها في مركز شباب مطروح.
وقال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه بعد إطلاق شارة بدء الاحتفالات من قبل وزير الشباب والرياضة تم تنفيذ أنشطة ترويحية وألعاب رياضية مع عدد من الأطفال الأيتام المشاركين في احتفالية يوم اليتيم.
وأكد أن الأنشطة تضمنت كرة القدم، شد الحبل، لعبة الكراسي، وكرة السلة. وتم توزيع إعلام مصر على المشاركين، وعقب انتهاء الاحتفالات تم توزيع الهدايا العينية على الأطفال الأيتام.

رابط البث المباشر 

https://www.facebook.com/share/v/ij4TRX76pRueHbXN/?mibextid=oFDknk

 

أنشطة ترويحية احتفالا بيوم اليتيم في مطروح
أنشطة ترويحية احتفالا بيوم اليتيم في مطروح
أنشطة ترويحية احتفالا بيوم اليتيم في مطروح
أنشطة ترويحية احتفالا بيوم اليتيم في مطروح
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مديرية الشباب والرياضة بمطروح احتفالا بيوم اليتيم أنشطة ترويحية وألعاب لأنهم يستحقون الحياة مركز شباب مطروح

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