"لأنهم يستحقون الحياة".. أنشطة ترويحية احتفالا بيوم اليتيم في مطروح

تحت شعار "لأنهم يستحقون الحياة"، نفذت مديرية الشباب والرياضة في مطروح أنشطة ترويحية وألعاب احتفالاً بيوم اليتيم، حيث رصدت الدستور عددًا من الأنشطة التي تم تنفيذها في مركز شباب مطروح.

وقال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه بعد إطلاق شارة بدء الاحتفالات من قبل وزير الشباب والرياضة تم تنفيذ أنشطة ترويحية وألعاب رياضية مع عدد من الأطفال الأيتام المشاركين في احتفالية يوم اليتيم.

وأكد أن الأنشطة تضمنت كرة القدم، شد الحبل، لعبة الكراسي، وكرة السلة. وتم توزيع إعلام مصر على المشاركين، وعقب انتهاء الاحتفالات تم توزيع الهدايا العينية على الأطفال الأيتام.

رابط البث المباشر

https://www.facebook.com/share/v/ij4TRX76pRueHbXN/?mibextid=oFDknk

أنشطة ترويحية احتفالا بيوم اليتيم في مطروح

أنشطة ترويحية احتفالا بيوم اليتيم في مطروح

1000209557

1000209536

1000209558

1000209534

1000209545

1000209556

1000209532

1000209543

1000209540

1000209574

1000209582

1000209561