ندوة توعوية حول تحرير سيناء وتوزيع جوائز على الفائزين فى المسابقة الرمضانية بمطروح

قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في إدارة تنمية الشباب، نفَّذت ندوة توعوية عن تحرير سيناء لـ٢٥ شابًا وفتاة بحضور أحد الخبراء الاستراتيجيين بمقر النادي الثقافي بمركز شباب مطروح.

وأوضح أنه تم تعريف الحضور بكيفية استرداد الأرض المحتلة والحيل الدفاعية لرجوع الأرض والمحافظة عليها من كل غاصب وترسيم الحدود الدولية المصرية، بما فيها سيناء.

وأكد أنه تم تسليم شهادات التقدير والجوائز المالية على الفائزين في المسابقة الرمضانية عشرة العتق من النار وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تحت إشراف أسماء عبدالغفار، مدير إدارة تنمية الشباب، والسعيد عبدالوهاب، منسق النادي الثقافي، ومحمد خلف الله حجازي، مشرف التنفيذ.