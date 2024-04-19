الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ندوة توعوية حول تحرير سيناء وتوزيع جوائز على الفائزين فى المسابقة الرمضانية بمطروح

الدكتور وليد رفاعي
الدكتور وليد رفاعي

قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في إدارة تنمية الشباب، نفَّذت ندوة توعوية عن تحرير سيناء لـ٢٥ شابًا وفتاة بحضور أحد الخبراء الاستراتيجيين بمقر النادي الثقافي بمركز شباب مطروح.  

وأوضح أنه تم تعريف الحضور بكيفية استرداد الأرض المحتلة والحيل الدفاعية لرجوع الأرض والمحافظة عليها من كل غاصب وترسيم الحدود الدولية المصرية، بما فيها سيناء. 

وأكد أنه تم تسليم شهادات التقدير والجوائز المالية على الفائزين في المسابقة الرمضانية عشرة العتق من النار وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تحت إشراف أسماء عبدالغفار، مدير إدارة تنمية الشباب، والسعيد عبدالوهاب، منسق النادي الثقافي، ومحمد خلف الله حجازي، مشرف التنفيذ.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح مطروح مركز شباب مطروح ندوة توعوية عن تحرير سيناء تحرير سيناء

مواد متعلقة

وكيل "شباب مطروح" يوجه بمواصلة تدريبات اللياقة البدنية أسبوعيًا خلال رمضان

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عودة عمل الموظفين "أون لاين" يوم الأحد؟.. مجلس الوزراء يوضح الحقيقة

عاجل.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

ردود أفعال دولية متباينة بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران

إعلام عبرى: هجوم أصفهان نفذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى وليس بمسيرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط في المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتّى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالفيتو الأمريكي ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة