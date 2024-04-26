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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عاجل.. استنفدت مرات التحذير.. أول رد من جامعة حلوان على أزمة سارة هشام بعد منعها من الامتحان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أصدرت جامعة حلوان بيانًا بشأن حالة الطالبة سارة هشام التي أثارت جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

قالت الجامعة: "تابعت إدارة الكلية كل ما تم تداوله بشأن الطالبة سارة هشام، وحرصت إدارة الكلية على عدم الرد في وسائل التواصل الاجتماعي حفاظًا على خصوصية حالة الطالبة. ولكن نظرًا لأن الأمر تم نشره بواسطة وسائل إعلامية، فإنه من الضروري توضيح الآتي":

أولًا: توضيح عام 
 

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1- لا يمكن لأي مسئول في الكلية اتخاذ قرار بفصل طالب أو عدمه، ولا يتم ذلك إلا بقرار من مجلس الكلية.
2- الكلية لا تقبل بالتجارة في الدعم النفسي والمعنوي والعلمي المقدم لطلابها الذين يعانون حالات صحية خاصة أو من ذوي الهمم، علماً بأن الجامعة تقدم الدعم الطبي الكامل لجميع الطلاب في مستشفيات جامعة حلوان أو خارجها.
3- تولي الجامعة اهتمامًا بحالة طلابها من ذوي الهمم، وليس فقط لأولئك الذين يمرون بظروف صحية خاصة، حيث عين معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة مستشارًا لذوي الهمم.
4- نتعاطف بشكل إنساني مع جميع الحالات الإنسانية، ولكننا لا نستطيع تجاوز القانون أو تجاهل أي محاولة لاستخدام اسم الكلية في أي مخالفة.

ثانيًا:
1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي هي كلية نظامية، ونسبة الحضور بها لا تقل عن 75% من المحاضرات، وفي حال تجاوز نسبة الغياب 25% يحرم الطالب من حضور الامتحان.
2- التحقت الطالبة بالكلية في العام الجامعي 2020/ 2021.
3- نجحت الطالبة في المستوى الأول للعام الجامعي 2020/ 2021.
4- تعثرت الطالبة في المستوى الثاني منذ العام الجامعي 2021/ 2022 حتى الآن.
5- تم منح الطالبة فرصة استثنائية أخيرة لرفع المعدل التراكمي بمجلس الكلية رقم (317) بتاريخ 17/9/2023، تقديرًا لحالتها الصحية، علمًا بأن اللائحة تنص على "يُفصل الطالب إذا لم يستطع رفع معدله التراكمي خلال أربعة فصول دراسية متتالية".
6- لم تقبل الطالبة النصح الأكاديمي بعمل عذر عن الفصل الدراسي الأول، طبقًا للائحة حرصًا على مستقبلها الأكاديمي، حيث تنص اللائحة على "مادة 11ب: يُحتسب للطالب فترة انقطاع من الدراسة بعذر مقبول فصلين متتاليين أو أربعة فصول غير متتالية".
7- استنفدت الطالبة مرات التحذير الأكاديمي الأربع في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/ 2023.
8- تمت دراسة حالة الطالبة الصحية وتقديم مذكرة بشأن 28 طالبًا ينطبق عليهم أربعة فصول دراسية متتالية لإعطائهم فرصة أخيرة وتطبيق روح القانون، وتم عرض منحهم فرصة استثنائية على مجلس الكلية وتم منحهم جميعًا فرصة استثنائية الأخيرة بتاريخ 17/9/2023.

9- قرار فصل الطالب المتعثر يعني إعطاءه فرصة أخرى في كلية جديدة، وذلك حرصًا على مستقبل الطالب الدراسي لكي لا يضيع مزيدًا من السنوات دون تحصيل علمي.

استغاثة الطالبة 

يذكر أن الطالبة سارة هشام نشرت بيانا على صفحتها بموقع فيسبوك شرحت فيه تفاصيل حرمانها من دخول امتحان مادة أخلاقيات المهنة (الفاينال) بكلية حاسبات ومعلومات جامعة حلوان.

جامعة حلوان أستاذ التراث الشعبي بكلية الآداب جامعة حلوان سارة هشا الطالبة سارة - يوم لكل جامعة

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