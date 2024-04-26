الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رؤساء الجامعات الإسرائيلية قلقون إزاء تصاعد أعمال العنف فى الجامعات الأمريكية

المظاهرات الداعمة
المظاهرات الداعمة لغزة بالجامعات الأمريكية

أعرب رؤساء الجامعات الإسرائيلية عن قلقهم إزاء ’التصاعد الأخير في أعمال العنف الشديد ومعاداة السامية والمشاعر المعادية لإسرائيل’ في الجامعات الأمريكية.

كما أعرب رؤساء الجامعات الحكومية الإسرائيلية عن "قلقهم العميق" إزاء ما أسموه "الموجة الأخيرة من العنف الشديد ومعاداة السامية والمشاعر المعادية لإسرائيل" في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

المظاهرات العنيفة أدت لتهديد الطلاب اليهود 

 

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وقالت جمعية رؤساء الجامعات الإسرائيلية (VERA) في بيان لها يوم الجمعة، إن "المظاهرات العنيفة" أدت إلى مناخ شعر فيه الطلاب اليهود والإسرائيليون بالتهديد.

وقال رؤساء الجامعات إن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الإسرائيليين واليهود شعروا "بأنهم مجبرون على إخفاء هوياتهم أو تجنب الحرم الجامعي تماما خوفا من التعرض للأذى الجسدي" بسبب "الأحداث المزعجة".

وقالت منظمة VERA إن حرية التعبير والحق في التظاهر "أمران حيويان لصحة أي ديمقراطية" و"حاسمين في الأوساط الأكاديمية".

لكن رؤساء الجامعات قالوا: "هذه الحريات لا تشمل الحق في ممارسة العنف، أو توجيه التهديدات ضد المجتمعات، أو الدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل".

وأضافوا أنهم سيساعدون الطلاب اليهود والإسرائيليين الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعات الإسرائيلية و"إيجاد منزل أكاديمي وشخصي مُرحب بهم".

في حين أن الاحتجاجات ومنشورات بعض المتظاهرين على وسائل التواصل الاجتماعي جعلت بعض الطلاب اليهود يشعرون بعدم الأمان، فقد وجدت تقارير سي إن إن أن المتظاهرين يتصرفون بطريقة غير مزعجة وغير عنيفة في الغالبية العظمى من الاحتجاجات.
وتتصاعد حدة الاشتباكات والعنف في ظل استمرار القصف الاسرائيلي المستمر منذ ٢٠٠ يوم من الحرب في غزة والتي ادت الى وفاة اكثر من ٤٠ الف شهيد والعديد من الجرحى في ظل تهديدات اسرائيلية بالاجتياح رفح وفتح شمال غزة لعودة الفلسطنيين، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

الجامعات الأمريكية إسرائيل غزة اليهود المشاعر المعادية

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