طلاب بريطانيون ينظمون احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

نظم الطلاب مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في مدينتين بالمملكة المتحدة، اليوم الجمعة، مع انتشار حركة الاحتجاج الجامعية في الخارج.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تجمع الطلاب خارج كلية لندن الجامعية (UCL) للاحتجاج على علاقات المدرسة بالمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وأظهر مقطع فيديو حشدا خارج الحرم الجامعي الرئيسي في شارع جاور بوسط لندن، وهم يحملون لافتات مؤيدة للفلسطينيين.

تنظيم الاحتجاج من قبل منظمة UCL Action For فلسطين

ووفقا للصحيفة فقد تم تنظيم الاحتجاج من قبل منظمة UCL Action For فلسطين، وهي مجموعة ناشطة في الجامعة المرموقة، زعمت المتحدثة باسم المجموعة آمنة غفار أن جامعات المملكة المتحدة اتخذت أكثر من "نهج إسكات" للاحتجاجات حتى الآن، مقارنة بالولايات المتحدة حيث جرت عدة اعتقالات رفيعة المستوى للطلاب والموظفين.

وقالت غفار إن الحملة تركز على تسليط الضوء على الشراكات البحثية للجامعة مع شركات الأسلحة، التي قالت إنها "مسؤولة بشكل مباشر عن إمداد الجيش الإسرائيلي". وانتقدت الشراكة الأخيرة مع جامعة تل أبيب، التي زعمت أن لها علاقات وثيقة مع الجيش الإسرائيلي أيضًا.

واحتج طلاب جامعة وارويك يوم الجمعة في "ساحة" الجامعات وقالت الجامعة إنها على علم بـ"المظاهرة المستمرة" التي نظمها "وارويك تقف مع فلسطين"، وهو ائتلاف يضم منظمات طلابية وعاملين.

ونشرت الجامعة على حسابها على X أنها "تتحدث إلى منظمي التظاهرة"، مؤكدة أن حرية التعبير "عنصر حيوي في الحياة الجامعية".

ونشرت مجموعة "وارويك تقف مع فلسطين" صورة لأعضاء المعسكر الذين نصبوا في الفناء طوال الليل. وقالت المجموعة إنها تريد "استعادة حرمنا الجامعي في غزة" بعد أن فشلت الجامعة في الاستجابة للمطالب.

وقالت المجموعة على إنستجرام: "إننا ننهض في انسجام تام مع زملائنا الطلاب في جميع أنحاء العالم من كولومبيا ونيويورك إلى باريس إلى سيدني".