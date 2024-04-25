الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

منظمو احتجاجات جامعة إيموري الأمريكية يطالبون بوضع حد لإرهاب الشرطة

الجامعات الامريكية
الجامعات الامريكية

قال منظمو المظاهرات في جامعة إيموري، اليوم الخميس، إن سلطات إنفاذ القانون مسؤولة عن المتظاهرين الذين “تعرضوا لهجوم عشوائي” خلال معسكر داخل الحرم الجامعي.

وأضاف المنظمون في بيان: “تتحمل دورية ولاية جورجيا وإدارة شرطة أتلانتا وإدارة شرطة إيموري المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي العلني”.

وتابعوا أن المتظاهرين “سيواصلون دعوة جامعة إيموري إلى الانسحاب الكامل من جميع البرامج التي تمكن الفصل العنصري الإسرائيلي”. كما دعوا إلى "وضع حد لوحشية الشرطة والإفراج الفوري عن جميع النشطاء المعتقلين".

وختم البيان: “على الرغم من أعمال العنف التي أذن بها رئيس إيموري جريج فينفيس وعميد الحياة في الحرم الجامعي إنكو جيلاي، يواصل المتظاهرون تحركهم في الحرم الجامعي ويدعون مجتمع أتلانتا الأوسع للانضمام إليهم”.

احتجاز اثنين على الأقل من الأساتذة قبل شرطة أتلانتا 

 

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وفي السياق ذاته، شهد طاقم سي ان ان الامريكية احتجاز اثنين على الأقل من الأساتذة من قبل شرطة أتلانتا، بما في ذلك كارولين فوهلين، أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري، ونويل مكافي، رئيسة قسم الفلسفة.

وصورت شبكة سي إن إن فيديو لنساء محتجزات. أثناء تفاعلها مع الشرطة، أمكن سماع الأستاذة فوهلين وهي تعرب عن قلقها بشأن الاعتقالات العنيفة واستخدام القوة من قبل الشرطة ضد الأفراد الذين حددتهم على أنهم طلاب.

وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في جورجيا، يوم الخميس، “استخدام القوة والاعتقالات” من قبل ضباط الشرطة ضد المتظاهرين في جامعة إيموري في أتلانتا.

وقالت المنظمة في بيان: “شارك المتظاهرون يومًا من التعلم الثقافي والمجتمعي، وعلى الرغم من ذلك استخدمت إيموري الاستخدام المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي”. "تتحمل جامعة إيموري وAPD المسؤولية الكاملة عن أعمال العنف التي نشهدها في حرم جامعة إيموري الآن. ويجب السماح للطلاب والمتظاهرين بحقوقهم الدستورية الكاملة”.

وتم القبض على المتظاهرين في حرم جامعة إيموري بعد تشكيل معسكر في منطقة الجامعة صباح الخميس.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث ضباط إنفاذ القانون وهم يتشاجرون مع المتظاهرين على الأرض ويقيدون الناس بقوة بالأصفاد.

المظاهرات هجوم عشوائي انقاذ القانون ايموري السلطات

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