أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، إطلاق سراح 6 من حرس الحدود الإيرانيين اعتقلتهم حركة طالبان أفغانستان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد تقرير أن حركة طالبان احتجزت 6 من حرس الحدود الإيرانيين بعد دخولهم الأراضي الأفغانية في إقليم فرح.

مراعم دخول افغانستان من قبل الحرس الثوري الايراني

وذكرت خاما برس الافغانية إن حرس الحدود الإيرانيين، الذين يزعمون أنهم دخلوا أفغانستان عن طريق الخطأ، هم الآن تحت رعاية استخبارات طالبان.

وذكر التقرير أن رسالة من طالبان موجهة إلى حافظ إلياس، رئيس اللجنة العسكرية في قندهار، تنص على أنه تم القبض على هؤلاء الستة من حرس الحدود الإيرانيين لدخولهم الأراضي الأفغانية.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن هؤلاء الجنود الإيرانيين أبلغوا حركة طالبان أنهم عبروا الحدود إلى أفغانستان عن طريق الخطأ لكن مسؤولي طالبان كتبوا في الرسالة الموجهة إلى لجنة قندهار العسكرية أنه بناء على المعلومات، تعتزم إيران تنفيذ عمليات ضد “المجاهدين البلوش” في أفغانستان دون التنسيق مع حكومة طالبان.

وجاء في الرسالة أيضًا أن مديرية الاستخبارات الاستراتيجية التابعة لوزارة دفاع طالبان على علم بهذا الأمر.

بحسب المصادر، فإن المسؤولين الإيرانيين يجرون حالياً محادثات مع وزارة دفاع طالبان من أجل إطلاق سراح حرس الحدود، ولم تعلق إيران ولا حركة طالبان رسميا على الأمر حتى الآن.

وبعد الإجراءات اللازمة التي اتخذتها إيران، تم إطلاق سراح ستة من حرس الحدود الإيرانيين الذين اعتقلتهم قوات طالبان قبل ساعة في جنوب شرق البلاد.