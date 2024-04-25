سي إن إن: شرطة نيويورك تخطط لإخلاء مخيم أقامه متظاهرون مؤيدون لفلسطين

أعلنت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الخميس، أن إدارة شرطة نيويورك على اتصال بمسؤولين من كلية سيتي كوليدج في نيويورك وتخطط لإخلاء الحرم الجامعي للمخيم الذي أقامه المتظاهرون المؤيدون لفلسطين، وفقًا لمسؤول في إنفاذ القانون.

وقال المسؤول إنه من المتوقع أن تتحرك شرطة نيويورك وتزيل المخيم في وقت ما قبل الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، وتنتشر معسكرات مماثلة في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، حيث تم اعتقال مئات المتظاهرين.

تدقيق مكثف في أعقاب الحزب بين إسرائيل وحماس

وقد خضع مديرو الكليات لتدقيق مكثف في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس، وتنحى كل من رئيس جامعة بنسلفانيا ليز ماجيل ورئيس جامعة هارفارد كلودين جاي في أعقاب الضغوط بشأن ردهما على معاداة السامية في الحرم الجامعي.

والآن، بعد ما يزيد قليلاً عن تسعة أشهر من توليها منصبها، رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق - وهي خبيرة اقتصادية مصرية المولد ومسؤولة رفيعة المستوى سابقة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا، والرئيس السابق لكلية لندن للاقتصاد - تتعرض لضغوط بسبب تعاملها مع الاحتجاجات في حرم جامعة كولومبيا.

وقال جيمس فينكلستين، الأستاذ الفخري للسياسة العامة في جامعة جورج ميسون والذي يدرس اختيار وتوظيف رؤساء الجامعات: "إنها معرضة لخطر كبير يتمثل في قدرتها على النجاة من هذا الوضع".

وفي جامعة كولومبيا، يشعر بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمشرعين ذوي الميول اليسارية بالغضب لأن شفيق سمح لقسم شرطة نيويورك بإغلاق الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين.

ويقولون إن حملة قمع المظاهرات الطلابية، والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 100 شخص، انتهكت الحرية الأكاديمية. وفي الوقت نفسه، يقول الطلاب والجماعات الدينية والمشرعون ذوو الميول اليمينية إن الإدارة فشلت في وقف معاداة السامية داخل حرم جامعة كولومبيا وفي الاحتجاجات خارج بواباتها.

وأضاف فينكلستين: "إن احتمال احتفاظها بوظيفتها هو في أحسن الأحوال 50-50".