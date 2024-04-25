الحوثيون يستهدفون السفينة داروين فى خليج عدن

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، إنها استهدفت السفينة داروين التابعة لشركة (إم.إس.سي).

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، في خطاب متلفز اليوم، إن الحوثيين استهدفوا السفينة إم.إس.سي داروين في خليج عدن، في الوقت الذي تشن فيه قوات الحوثي هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وأضاف أن المنطقة منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في حرب غزة.

استهداف 4 سفن بالبحر الأحمر

وقال الحوثيون، اليوم، إنهم استهدفوا 4 سفن من بينها ما وصفوها بأنها سفينة حربية أمريكية، بطائرات مسيرة وصواريخ بحرية في خليج عدن، في إطار حملتهم المعلنة للتضامن مع الفلسطينيين في غزة.