مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على المجتمع الدولى عدم السماح باجتياح رفح

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح باجتياح رفح؛ بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نعمل بكل جهد لمنع الهجوم على رفح.

الغارات الجوية الإسرائيلية في رفح

وقال مسئولون في مستشفى فلسطيني إن الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة أدت إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

ولجأ أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى رفح، حيث تشن إسرائيل غارات شبه يومية بينما تستعد لشن هجوم على المدينة.

وحشد جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الدبابات والعربات المدرعة في المنطقة فيما يبدو أنه استعدادات لغزو رفح.

وفي وسط غزة استشهد أربعة أشخاص في قصف دبابة إسرائيلية.

قال مسئولون إن سفينة كانت مسافرة في خليج عدن تعرضت لهجوم يوم الخميس، وهو الهجوم الأخير الذي يرجح أن يكون المتمردون الحوثيون في اليمن قد نفذوه خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي الوقت نفسه، قال مسئول سياسي كبير في حماس لوكالة أسوشيتد برس إن حماس مستعدة للموافقة على هدنة لمدة خمس سنوات أو أكثر مع إسرائيل.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد الغارة غير المسبوقة التي وقعت في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل والتي قتل فيها المسلحون حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطفوا حوالي 250 رهينة. وتقول إسرائيل إن المسلحين ما زالوا يحتجزون حوالي 100 رهينة ورفات أكثر من 30 آخرين.

من جانبه، قال نائب رئيس وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن شمال قطاع غزة لا يزال يتجه نحو المجاعة، لأن إسرائيل لم تسمح بالتوصيل اليومي للمواد الغذائية وغيرها من المواد الحيوية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.

وقال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أمس الخميس، إنه تم إحراز تقدم بسيط منذ أن تعهدت إسرائيل في 5 أبريل بتسريع عمليات تسليم المساعدات، ولكن ليس كافيًا.

وأضاف أن سبع إلى 12 شاحنة كانت تذهب إلى المنطقة كل يومين، أو ثلاثة أيام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع وجود حاجة إلى 30 شاحنة على الأقل يوميًا.