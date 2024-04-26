هل سيحل حظر TikTok النفوذ الأجنبي وأزمات خصوصية البيانات؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على حظر تيك توك، مشيرة إلى أن حظر تيك توك لن يحل النفوذ الأجنبي ومشاكل خصوصية البيانات، حيث يتم استهداف TikTok المملوكة للصين، لكن Facebook وInstagram وX وYouTube ومقرها الولايات المتحدة معرضة أيضًا لاستغلال الحكومات الأجنبية.

وأضافت الصحيفة أنه عندما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون المساعدات الخارجية بقيمة 95 مليار دولار ليصبح قانونًا في 24 أبريل 2024، بدأ ذلك على مدار الساعة في نافذة مدتها تسعة أشهر للشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، ومقرها الصين، لبيع التطبيق.

وأوضحت أنه يمكن للرئيس تمديد الموعد النهائي لمدة ثلاثة أشهر، وقد أشارت TikTok إلى أنها تخطط للطعن في القانون في المحكمة.

القانون سارياً وفشلت الشركة في بيع التطبيق



وذكر التقرير إذا ظل القانون ساريًا وفشلت الشركة في بيع التطبيق، فسيتم حظر TikTok من أي متجر تطبيقات أمريكي أو خدمة استضافة ويب أمريكية. وسيؤثر هذا على أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي لـ TikTok، بما في ذلك 62% من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا.

كما أنه سيغير مشهد الأخبار والمعلومات، على عكس منافسيها، تعمل TikTok سنويًا على زيادة نسبة المستخدمين الذين يبحثون بانتظام عن الأخبار على المنصة. ما يقرب من ثلث الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يستخدمون TikTok كمصدر للأخبار.

تشمل الحجج الرئيسية ضد TikTok بموجب ملكية ByteDance أنها تمكن التأثير الأجنبي على الرأي العام الأمريكي، وتعزز السلوكيات الضارة بين القاصرين، وتقوض خصوصية بيانات الأمريكيين.

ومع ذلك، فإن أيًا من هذه المخاوف ليس جديدًا أو فريدًا بالنسبة لـ TikTok بين منصات التواصل الاجتماعي.

النفوذ والدعاية الأجنبية



وأعرب المشرعون عن قلقهم من أن الحكومة الصينية يمكن أن تؤثر على الرأي العام الأمريكي، وبالتالي السياسة، من خلال ممارسة السيطرة على المحتوى الذي يراه مستخدمو TikTok.

كما حذر النائب مايك غالاغر، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن شارك في رعاية مشروع قانون مجلس النواب بشأن TikTok، من أن السماح لـ TikTok بترسيخ نفسها كمنصة إخبارية مهيمنة في أمريكا يعني وضع السيطرة على المعلومات في أيدي ByteDance، وبالتالي الصين.

وأشار السناتور دان سوليفان، وهو جمهوري من ألاسكا، إلى دور تيك توك في تحدي مشروع التنقيب عن النفط التابع لشركة كونوكو فيليبس في ولايته باعتباره عملية نفوذ صينية محتملة تهدف إلى تقويض هيمنة الطاقة الأمريكية.

لكن منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها كانت ولا تزال تتعرض للاستغلال من قبل مجموعة من الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الصين، ووكلائها الذين يستخدمونها لمحاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي.

وبدءاً بجهودها للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، استخدمت الاستخبارات الروسية منذ ما يقرب من عقد من الزمن منصات مثل فيسبوك وX، المنصة المعروفة سابقاً باسم تويتر، لتحقيق هذه الغايات.

كما تعمل حملات التأثير هذه على إنشاء شبكات منسقة عبر الأنظمة الأساسية والحفاظ عليها. ويؤكد الباحثون أن فيسبوك وإنستغرام وX ويوتيوب يرفضون توفير الوصول إلى البيانات اللازمة لتتبع مثل هذه الأنشطة أو منعها.

ويحذر بعض المشرعين أيضًا من أن TikTok يغذي الأطفال محتوى مرتبطًا بسلوكيات خطيرة مثل اضطرابات الأكل وإيذاء النفس. ومع ذلك، قد تشكل جميع وسائل التواصل الاجتماعي هذه التهديدات.

على سبيل المثال، كشفت وثائق داخلية مسربة من أحد المبلغين عن المخالفات أن شركة ميتا عرفت منذ عام 2019 أن منصاتها من المحتمل أن تضر بالصحة العقلية والرفاهية للقاصرين في الولايات المتحدة. ووجد البحث الداخلي للشركة أن المنصة ساهمت في مشاكل صورة الجسم واضطرابات الأكل بين الفتيات المراهقات وعرّضت المراهقين لسلوكيات ضارة أخرى، مثل التنمر وتعاطي المخدرات وإيذاء النفس.

حاليًا، رفعت 41 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا دعاوى قضائية ضد ميتا بسبب الأضرار المزعومة التي لحقت بالقاصرين. تحدثت المبلغة عن المخالفات فرانسيس هوجن أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2021 حول المخاطر التي تشكلها منصات ميتا.