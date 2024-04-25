"تيك توك" تتعهد بالطعن فى قانون أمريكى يهدد بحظرها

تعهّد الرئيس التنفيذي لتيك توك، بالطعن أمام القضاء في الولايات المتحدة ضد قانون أمريكي جديد يلزم التطبيق بقطع علاقاته مع شركته الأم الصينية "بايت دانس"، تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وقال شو زي تشيو في رسالة مصورة: "اطمئنوا، لن نذهب إلى أي مكان"، مضيفًا: "سنواصل النضال من أجل حقوقكم في المحاكم. الحقائق والدستور في صفنا".

وجاء ذلك بعد أن وقّع الرئيس جو بايدن النص، الأربعاء.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمنصة: "لا تخطئوا، هذا حظر، حظر على (تيك توك)، وحظر عليكم وعلى صوتكم".

وتابع: "قد يقول السياسيون خلاف ذلك، لكن لا تدعوا الأمر يختلط عليكم، فالعديد من الذين رعوا مشروع القانون يعترفون بأن حظر (تيك توك) هو الهدف النهائي"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "مثيرة للسخرية" بالنظر إلى أن "حرية التعبير على التطبيق تُجسّد القيم الأمريكية نفسها التي تجعل الولايات المتحدة منارة للحرية".

وتم تضمين إجراء الحظر في حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل مساعدة عسكرية لأوكرانيا، وإسرائيل، وتايوان.

وتم إقرار هذا القانون، الذي يمكن أن يؤدي إلى خطوة نادرة تتمثل في منع شركة من العمل في السوق الأمريكية، من قبل مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتًا مقابل 18 بعد 3 أيام من موافقة مجلس النواب عليه بدعم قوي من الحزبين.

وبموجب النص، سيتعيّن على "بايت دانس" بيع التطبيق أو إزالته من متاجر تطبيقات أبل وجوجل في الولايات المتحدة.

وظل تطبيق تيك توك لسنوات في مرمى السلطات الأمريكية التي تقول إنه يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة.