بايت دانس تفضل إغلاق تيك توك فى أمريكا على بيعه

أفادت مصادر موثوقة بأن شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، تفضل إغلاق المنصة في الولايات المتحدة بدلًا من بيعها، وذلك في حال استنفدت جميع الخيارات القانونية المتاحة لها لمواجهة التشريعات التي تسعى إلى حظرها أو إجبارها على البيع.

يأتي هذا القرار بعد إقرار قانون جديد في الولايات المتحدة يلزم بايت دانس ببيع تيك توك لشركة أمريكية خلال عام واحد، وإلا ستواجه حظرًا تامًا.

وتُفسر مصادر هذا التوجه من قبل بايت دانس بعدة أسباب:

الحفاظ على الخوارزميات : تمثل خوارزميات تيك توك، التي تحلل اهتمامات المستخدمين وتُرشح المحتوى لهم، عنصرًا هامًا للغاية لنجاح المنصة. وتخشى بايت دانس أن يؤدي بيعها إلى فقدانها السيطرة على هذه الخوارزميات، والتي تُستخدم أيضًا لدعم منصات أخرى تابعة للشركة.

: تمثل خوارزميات تيك توك، التي تحلل اهتمامات المستخدمين وتُرشح المحتوى لهم، عنصرًا هامًا للغاية لنجاح المنصة. وتخشى بايت دانس أن يؤدي بيعها إلى فقدانها السيطرة على هذه الخوارزميات، والتي تُستخدم أيضًا لدعم منصات أخرى تابعة للشركة. التأثير المحدود : تُشير المصادر إلى أن تيك توك لا يُشكل سوى جزء صغير من إيرادات بايت دانس الإجمالية، حيث بلغت إيراداتها في عام 2023 حوالي 120 مليار دولار، بينما تمثل إيرادات تيك توك في الولايات المتحدة 5% فقط من إجمالي مستخدمي بايت دانس حول العالم.

: تُشير المصادر إلى أن تيك توك لا يُشكل سوى جزء صغير من إيرادات بايت دانس الإجمالية، حيث بلغت إيراداتها في عام 2023 حوالي 120 مليار دولار، بينما تمثل إيرادات تيك توك في الولايات المتحدة 5% فقط من إجمالي مستخدمي بايت دانس حول العالم. التعقيدات التقنية: إن فصل خوارزميات تيك توك عن المنصة سيكون عملية معقدة للغاية، ممّا يُشكل تحديًا تقنيًا هامًا.

ولم تُصدر أيّة تصريحات رسمية حتى الآن من قبل بايت دانس أو إدارة بايدن حول كيفيّة عمل تيك توك كمنصة عالمية للتواصل الاجتماعي في حال تم تفكيكها.

يبقى مصير تيك توك في الولايات المتحدة مُعلّقًا بانتظار التطورات القادمة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على مستخدمي المنصة البالغ عددهم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.