"أسوشيتد برس": عودة تشارلز ستخفف الضغط على أفراد آخرين من العائلة المالكة

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، أنه من المبكر للغاية تحديد المدة التي سيستغرقها علاج الملك تشارلز، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال قصر باكنجهام إن الملك تشارلز يعود إلى مهامه العامة الأسبوع المقبل بعد تلقي علاج من السرطان، كما أن الملك تشارلز الثالث يعود لمهامه الأسبوع المقبل بعد تشخيصه بالسرطان.

التركيز على علاجه وتعافيه بعد تشخيص إصابته

أعلن قصر باكنجهام الجمعة أن الملك البالغ من العمر 75 عاما سيستأنف مهامه العامة الأسبوع المقبل بعد استراحة مدتها ثلاثة أشهر للتركيز على علاجه وتعافيه بعد تشخيص إصابته بنوع غير معلوم من السرطان.

وقال القصر إن تشارلز سيحتفل بهذا الإنجاز بزيارة مركز لعلاج السرطان يوم الثلاثاء، في أول ظهور علني له في الأسابيع المقبلة. وسيكون أحد أول ارتباطاته الرئيسية هو استضافة زيارة دولة لإمبراطور وإمبراطورة اليابان في يونيو.

ولم يقدم القصر تحديثًا عن علاج الملك، لكنه قال إن فريقه الطبي "متشجع جدًا بالتقدم المحرز حتى الآن ويظل إيجابيًا بشأن استمرار تعافي الملك".

واصل تشارلز واجباته الحكومية، بما في ذلك مراجعة الوثائق الحكومية والاجتماع مع رئيس الوزراء ريشي سوناك بعد الكشف عن تشخيصه في 5 فبراير.

وقال القصر في بيان: "مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للتتويج، يظل أصحاب الجلالة ممتنين للغاية للعديد من الود والتمنيات الطيبة التي تلقوها من جميع أنحاء العالم طوال أفراح وتحديات العام الماضي".

وبحسب الصحيفة فقد ستخفف عودة تشارلز الضغط على أفراد آخرين من العائلة المالكة بعد غياب الملك، إلى جانب غياب أميرة ويلز بسبب المرض، مما سلط الضوء على التحديات التي تواجه النظام الملكي المتقلص.

وسط التزام الملك بخفض التكاليف وقرار دوق ودوقة ساسكس - المعروفين أكثر باسم الأمير هاري وميغان - بالتخلي عن الواجبات الملكية، هناك ببساطة عدد أقل من أفراد الأسرة المتاحين لتنفيذ الجولة التي لا نهاية لها من قص الشريط، احتفالات توزيع الجوائز والأحداث الرسمية التي تشكل حياة أحد أفراد العائلة المالكة الحديثة.

جاء تشخيص إصابة تشارلز بالسرطان في الوقت الذي خضعت فيه أميرة ويلز - إحدى أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية - لعملية جراحية في البطن وأعلنت لاحقًا أنها أيضًا مصابة بالسرطان. أخذ الأمير ويليام إجازة لدعم زوجته وعائلتهما الصغيرة.

وترك ذلك الملكة كاميلا، وأخت الملك الأميرة آن وشقيقه الأصغر الأمير إدوارد، يتحملون العبء.

لعبت كاميلا، التي تجنبها الجمهور ذات مرة لدورها في تفكك زواج تشارلز من الأميرة ديانا، دورًا بارزًا بشكل خاص أثناء غياب الملك، حيث كانت تحل محل زوجها في الأحداث الكبرى مثل خدمة Royal Maundy السنوية يوم الخميس السابق. عيد الفصح.

وستكون عودة تشارلز فرصة له لتنشيط عهده، الذي بدأ في سبتمبر 2022 وسط توقعات بأنه سيقوم بتحديث النظام الملكي، مع التواصل مع الشباب والأقليات لتعزيز دور العائلة المالكة في القرن الحادي والعشرين.

وتشمل التحديات التي يواجهها الملك تعزيز العلاقات مع الكومنولث والدول الـ14 المستقلة خارج المملكة المتحدة حيث لا يزال العاهل البريطاني رئيساً للدولة، وهو تذكير غير مرحب به لبعض الناس بتاريخ بريطانيا الاستعماري.