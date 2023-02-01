الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى فبراير 2023

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى فبراير 2023، كي يتم دفعها وعدم التأخر في السداد والتعرض لإيقاف إجراء المكالمات أو انقطاع الحرارة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى فبراير 2023

نعرض لكم في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى فبراير 2023 وخطوات الاستعلام وطرق السداد المختلفة.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى فبراير 2023، من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات من هنا 

ويمكن الاستعلام من خلال ثلاث طرق.. 

الأولى هي الاستعلام بالتليفون حيث يتم كتابة كود المنطقة ثم رقم التليفون ثم الضغط على ازهر الفواتير 

والثانية تكون الاستعلام برقم الحساب ويتم كتابة رقم الحساب في الخانة المطلوبة والضغط على أظهر الفواتير 
 

تسديد فاتورة التليفون الأرضي فبراير 2023 

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي فبراير 2023 من خلال التوجه إلى أقرب سنترال تابع للشركة المصرية للاتصالات متواجد بالقرب من منطقة سكنك. 

أو يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي فبراير 2023 من خلال الدفع الالكتروني بأحد الوسائل التالية..

خدمة فودافون كاش

خدمة خدماتي

خدمة Bee

خدمة سداد

خدمة ممكن

خدمة مصاري

خدمة فوري

خدمة أمان

البريد المصري

ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري

من خلال تطبيق we واتباع خطوات السداد عن طريق الفيزا كارت 
 

غرامات عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي 

يُرجى العلم أنه في حالة التأخر عن سداد فاتورة التليفون الارضى فبراير 2023،  والتي تنتهي في 14 فبراير يتوقف إجراء المكالمات ويتحول الخط إلى استقبال فقط.

 وفي حالة التأخر عن الدفع في المهلة الثانية والتي تستمر حتى 14 مارس يلا يمكن استقبال مكالمات أيضا ومن هذا التاريخ تبدأ الغرامة في الاحتساب والمقدرة بقيمة 1.5% شهريًا من إجمالي الفاتورة.

ثم تقوم الشركة بقطع الحرارة عن التليفون بعد 4 شهور من عدم السداد، وسحب الخط بعد 7 شهور. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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