الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يواصل المواطنون البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر فبراير 2023، حيث منحت الشركة المصرية للاتصالات المشتركين فرصة حتي يوم 14 فبراير المقبل، لدفع فاتورة التليفون الأرضي قبل فرض غرامة تأخير.

ويبحث كثير من المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الشركة المصرية للاتصالات WE، برقم التليفون وتسديد المبالغ المستحقة، حيث تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 4 أشهر بصفة دورية.

"الدستور" يرصد في السطور التالية التفاصيل والمعلومات الكاملة التي يتم البحث عنها وتشمل آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023، وخطوات الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي "أونلاين"، وأماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي، وإليكم التفاصيل.

تصدر فاتورة التليفون الأرضي في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023 

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات، فاتورة التليفون الارضي  عن شهر يناير 2023 حيث تمنح الشركة مهلة 30 يومًا للمواطنين لسدادها دون غرامة مالية، وتنتهي يوم 14 فبراير المقبل، فيما تمنح العملاء المتخلفين عن الدفع، مهلة شهر آخر حتى يوم 14 مارس 2023، للسداد بغرامة مالية قدرها 10 جنيهات كحد أدني أو1.5 % كحد أقصى من إجمالي قيمة الفاتورة وتضاف عليها عند السداد.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي 

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023 (من هنا )

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

تطوير بنيتها التحتية.. «المصرية للاتصالات» تحصل على حزمة من الترددات الجديدة

المصرية للاتصالات: ندرس إصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية لتمويل التوسعات

 

كيفية سداد فاتورة التليفون الارضي 

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لتسديد الفاتورة: 

- سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر فبراير 2023، نقدًا عن طريق أقرب فرع سنترال تابع له العميل.

- سداد فاتورة الأرضي لـ شهر فبراير 2023، من خلال الدفع النقدي عبر خدمات فوري المتاحة بأنحاء الجمهورية.

- سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر فبراير 2023 من خلال “الفيزا كارت” عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق خدمة “فودافون كاش” أو خدمة “أمان”.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي في خدمات “سداد، خدماتي، ممكن، مصاري”.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي في ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري، أو بنك CIB.

- دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل مباشر في سنترال الشركة المصرية للاتصالات WEأو في مكاتب البريد.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة we وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في كافة المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

فاتورة فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023 موعد استحقاق الغرامة آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي استعلام فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد: الأمطار ستكون غزيرة ورعدية على هذه المحافظات

زيارة ليلية.. رئيس الزمالك فى الجبلاية لحل أزمة القيد قبل غلق الباب

إحباط محاولة تهريب 1429جهاز وتانك «فيب» وراكب بحوزته ادوية مخدرة بمطار القاهرة

مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار يعقد أول اجتماعاته خلال 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

صور

«نحن والفلسفة» في ندوة بمعرض الكتاب

«فراشات المقهى» تطير بين رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى