الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2023 أونلاين وتليفونيًا

يكثف المواطنون البحث عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد قبل انتهاء الفترة الممنوحة من الشركة المصرية للاتصالات وي WE لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 ومدة السماح ويمكن الاستعلام عن الفاتورة والسداد بطرق متنوعة، منها السداد الإلكتروني «أونلاين» عبر موقع الشركة.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

ونقدم فيما يلي: رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، كيفية دفع فواتير التليفون أون لاين؟، كيف تحصل على تفاصيل فاتورة التليفون؟، طرق دفع الفواتير، أسعار المكالمات، رقم الأعطال.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 أون لاين وتليفونيًا

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الأرضي عن طريق عدة وسائل من أهمها وأسهلها من موقع الشركة المصرية للاتصالات وهي كالأتي:

إلكترونيًا عبر : رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 بالرقم أون لاين.

ويمكنك أيضًا الاستعلام عن الفاتورة عبر الاتصال من رقم التليفون الأرضي على الرقم المختصر 19777 لمعرفة قيمة الفاتورة.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

يمكن دفع فاتورة الأرضي لشهر يناير 2023 دون أى غرامات حتى يوم 14 فبراير 2023.

إجراءات عدم دفع فاتورة الشهر الأرضي

وتلجأ الشركة لمنع غير مسددي فاتورة التليفون من إجراء المكالمات بداية من يوم 15 فبراير 2023، وتسمح فقط بالاستقبال، كمل تمنع الشركة غير مسددي الفاتورة حتى يوم 14 مارس من استقبال المكالمات أيضًا بداية من يوم 15 مارس 2023.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين

تستطيع دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 أون لاين عبر موقع شركة وي WE باتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من الرابط بأعلى.

كتابة كود المحافظة.

إدخال رقم التليفون.

الضغط على زر «أظهر الفواتير»

ضع «علامة صح» في مربع «اختر للسداد».

اضغط على زر «ادفع» الموجود أعلى الصفحة.

أضف رقم تليفون آخر للسداد في حال وجود أكثر من فاتورة، أدخل البريد الإلكتروني، وسيظهر لك البيانات التالية: رقم الحساب ورقم التليفون وتاريخ الفاتورة (يناير 2023) وقيمة الفاتورة، ثم أخيرًا زر «سدد».

بعد الضغط على زر سدد سيطلب منك إدخال بيانات وسيلة السداد، وهل هي البطاقة فيزا أو ماستر كارد، ثم الضغط على زر «سدد».

أسعار المكالمات من التليفون الأرضي

تختلف تكلفة الاتصال من التليفون الأرضي، كما يلي: 3 قروش داخل المحافظة، 8 قروش لمحافظة أخرى لمسافة 60 كم، 16 دقيقة لمحافظة أخرى تبعد أكثر من 60 كم.

الاتصال بالموبايل 3 قروش لشبكة وي و14 قرشًا للشبكات الأخرى.

تحتسب رسوم 10 قروش لفتح الخط على الدقيقة الأولى في جميع الحالات السابقة.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن دفع فاتورة التليفون في السنترالات الخاصة بالشركة وأيضًا العديد من الوسائل الأخرى كما يلي:

البريد المصري

ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري.

خدمة فودافون كاش

خدمة مصاري

خدمة فوري.

خدمة خدماتي.

خدمة Bee.

خدمة ممكن.

خدمة سداد.

خدمة أمان.