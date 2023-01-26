الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 وطرق السداد

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى وطرق دفعها المتنوعة عن شهر يناير 2023.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من قبل المواطنين المستفيدين من الخدمة.

«الدستور» يستعرض الكثير من التفاصيل حول هذا الامر خلال التقرير التالى..

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023

من خلال الموقع الالكترونى

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى للشركة والذى يمكن للمستفيدين من الخدمة الدخول عليه، وذلك من خلال الضغط هلى هذا الرابط واتباع الخطوات.

خدمة العملاء

يمكن للمستفيدين من الخدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى من خلال الاتصال بخدمة العملاء على هذا الرقم 19777.

سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات خدمة سداد فاتورة الأرضي عن شهر يناير 2023، دون أية غرامات حتى يوم 14 فبراير 2023.

فى حال التأخر عن السداد

وفى حال التأخر عن دفع فاتورة التليفون الأرضى خلال الفترة الزمنية التى أتاحتها الشركة المصرية، تقوم الشركة بتحويل الخط إلى استقبال فقط بداية من يوم 15 فبراير، ويتم إيقاف الخط نهائيًا يوم 15 مارس 2023 في حالة عدم سداد الفاتورة.

خطوات دفع فاتورة التليفون الارضى لشهر يناير 2023

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الارضى ومنها..

الدفع الإلكترونى

يقوم المستفيد بالخدمة بالدخول إلى الموقع الإلكترونى للشركة من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).

- ثم يقوم المستفيد بكتابة كود المحافظة التابع لها

- ثم يقوم بكتابة رقم التليفون المراد الاستعلام عنه من خلال الخانات المخصصة لذلك

- يقوم بعد ذلك بالضغط على الزر الخاص بـ "أظهر الفواتير"

- ثم يقوم بالضغظ على الزر الخاص بكلمة " اختار السداد"

- ثم يقوم بالضغط على أيقونة "أدفع"

ثم يقوم بإدخال البريد الإلكترونى الخاص به

- تظهر جميع بيانات التليفون ثم يقوم المستفيد بالضغظ على زر "سدد"

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023