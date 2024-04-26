الجمعة 26 أبريل 2024
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عاجل.. تقدم ملحوظ فى وجهات النظر بين الوفدين المصرى والإسرائيلى بشأن هدنة غزة

جريدة الدستور

قال مصدر رفيع المستوى، إن هناك تقدمًا ملحوظًا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي للوصول إلى هدنة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، بأن وفدًا أمنيًا مصريًا وصل إلى تل أبيب.

وقال المصدر، إن الوفد المصري يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني؛ لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الدولة المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني ويلات الحرب جراء العدوان الإسرائيلي.

غزة هدنه المصرى مصدر رفيع المستوى الإسرائيلي

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