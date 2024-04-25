الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تامر حسنى يتألق بحفل ذكرى تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية

تامر حسني
تامر حسني

أحيا الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن احتفالات ذكرى تحرير سيناء اليوم الخميس الموافق 25 أبريل.

وقدم تامر حسني أغنية "قدها" وأغنية أنا مصري، بمشاركة عدد من الأطفال، وذلك ضمن احتفالات ذكرى تحرير سيناء.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في الاحتفال بعيد تحرير سيناء، اليوم 25 أبريل، والمُقام في العاصمة الإدارية.

من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن سيناء عمق استراتيجي لمصر ويتم العمل على تنمية كافة القطاعات في سيناء بالتوازي مع حماية الأمن القومي.

وقالت نيفين القباج في كلمتها في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء: "تحية مباركة لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لاسترداد الأرض، ونقدر بشدة تضحيات رجال الجيش والشرطة"، مضيفة: "مصر شرعت في رسم خطة تنمية شاملة في سيناء، كما يتم استزراع مئات الأفدنة من الأراضي في سيناء والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي في سيناء".

وتابعت القباج: "يتم العمل على تطوير مجتمعات عمرانية ويتم ربط سيناء بالدلتا"، مؤكدة: "ننفذ مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى إنشاء محطات كهرباء في سيناء، وإنشاء مدن جديدة في سيناء مثل مدينة رفح الجديدة".

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