أنغام في عيد النصر: "كل سنة وريسنا بخير وسيناء حرة"

أحيت الفنانة أنغام احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

وقالت أنغام، في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء: "كل سنة ومصر بخير.. كل سنة وسيناء حرة وبخير.. وإحنا أحرار بفضل القيادة العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وبفضل جيشنا العظيم وهو سبب إن إحنا بنحتفل، بنعتز بيه وهو عيد شرف وحب واعتزاز".

وقدمت أنغام العديد من الأغاني التي تفاعل معها الحاضرون، ومنها أغينة “بتوصفني وتكسفني”.