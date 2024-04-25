احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية لعيد تحرير سيناء الـ42 (بث مباشر)

تقدم موقع وجريدة “الدستور” بثًا مباشرًا، لاحتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية احتفال بعيد تحرير سيناء بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء

وكان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة”.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة. إنه يوم يعكس قوة الإرادة المصرية وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا".

وتابع: “نتذكر اليوم تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات جنودنا البواسل الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة”.

وأوضح أن “تحرير سيناء لم يكن مجرد عودة للأرض، بل كان تأكيدًا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته”.