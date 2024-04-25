لماذا تأخر التغيير الوزارى الجديد؟.. مصطفى بكرى يكشف الأسباب

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أسباب تأجيل التعديل الوزاري الجديد حتى الآن، قائلا: “التوقعات كلها ربطت التغيير الوزاري بأداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية، إلا أنه تم تأجيل التغيير لعدة أسباب”.

وقال “بكري” خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” مساء اليوم الخميس: "نحن أمام عدة أسباب لهذا التأجيل، الأول: أن يكون الرئيس قد طلب توسعة حجم التعديل أو التغيير أيا كان الوقت الذي سيأخذه هذا الأمر في ضوء تقارير الأجهزة المعنية وأن هناك مشاورات جرت ولاتزال، وسينتهي الأمر في أقرب وقت ممكن".

وواصل:" السبب الثاني قد يرتبط بتصاعد التوترات في المنطقة مع المحاولات الإسرائيلية لتنفيذ عملية اجتياح رفح، ومن ثم فلا أظن أن الأمر سيستمر طويلا".