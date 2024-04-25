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مصطفى بكرى: سيناء تواجه مخطط التهجير القسرى

مصطفى بكري
مصطفى بكري

وجه الإعلامي مصطفى بكري، التحية والتقدير إلى الشهداء الذين سقطوا والمصابين الذين وقفوا، والمناضلين الذين تصدوا للعداون الصهيوني بعد نكسة 1967، حتى تم تحقيق الانتصار في أكتوبر 1973، واسترداد سيناء.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد: أوجه تحية إلى الزعيم جمال عبدالناصر الذي خاض مع أبطال القوات المسلحة حرب الاستنزاف، وتحية إلى الرئيس السادات صاحب قرار حرب أكتوبر، وتحية إلى الرئيس الأسبق مبارك الذي رفع علم مصر على طابا.

وتابع بكري: أوجه تحية إلى المشير طنطاوي الذي وقف بكل قوة دفاعا عن سيناء، وتحية إلى الرئيس السيسي الذي أدخل سيناء مرحلة جديدة، والذي جعل أهالي سيناء يشعرون أن القيادة السياسية تهتم به، وسيناء الآن تواجه مخطط التهجير القسري، والذي يتم مواجهته بكل قوة.

جمال عبد الناصر سيناء

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