رئيس هيئة التعمير والتنمية: المشروعات الزراعية بسيناء تساهم بخلق مجتمعات تنموية

أكد الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن المشروعات الزراعية في سيناء تساهم في خلق مجتمعات تنموية جديدة وتقلل فاتورة الاستيراد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن استراتيجية الدولة شملت العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات، حيث بلغ اجمالي تكلفة ما تم إنفاقه في أعمال التنمية الشاملة فيها منذ عام 2014، وحتى الآن ما يزيد على 650 مليار جنيه.

وأكد أن وفي مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية فتشمل مشروع تنمية سيناء والذي تصل المساحة الإجمالية له 1.1 مليون فدان منها 285 ألف فدان مساحة منزرعة بجانب إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا بإجمالي 2122 أسرة مستفيدة.