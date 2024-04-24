رئيس الإمارات وملك البحرين يؤكدان ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم

دعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إلى تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري في غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكدا، في مباحثات مشتركة، على ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن 34262 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 77229 في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر السادس تواليًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.