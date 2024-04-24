الدفاع الإسرائيلى: القضاء على نصف قادة حزب الله فى جنوب لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه تم القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان والفترة المقبلة ستكون حاسمة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، هدفنا الرئيسي إعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

حزب الله: استهدفنا موقع الراهب الإسرائيلي بالقذائف المدفعية

وأعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع الراهب الإسرائيلي بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.

وقال إن مقاتليه استهدفوا موقع الراهب الإسرائيلي بالقذائف المدفعية عند الساعة 10، وأصابوه إصابة مباشرة.