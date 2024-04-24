الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الدفاع الإسرائيلى: القضاء على نصف قادة حزب الله فى جنوب لبنان

يوآف غالانت
يوآف غالانت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه تم القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان والفترة المقبلة ستكون حاسمة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، هدفنا الرئيسي إعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

حزب الله: استهدفنا موقع الراهب الإسرائيلي بالقذائف المدفعية

وأعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع الراهب الإسرائيلي بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.

وقال إن مقاتليه استهدفوا موقع الراهب الإسرائيلي بالقذائف المدفعية عند الساعة 10، وأصابوه إصابة مباشرة.

 

قادة حزب الل حزب الله لبنان

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