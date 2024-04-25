مدير ميناء العريش: الانتهاء من توسعة الحوض الأول بإشراف وعمالة مصرية

قال بسام النجار، مدير مكتب مدير ميناء العريش، إنه خلال الفترة الماضية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عددًا من القرارات بتوسعة ميناء العريش البحري، ليصل إجمالي المساحة لـ542 فدانا.

وأضاف "النجار"، خلال لقاء خاص ببرنامج على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من الحوض الأول تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بواسطة شركات وعمالة مصرية، والتوجيهات بأن تكون العمالة من أهالي شمال سيناء دعمًا لهم.

وأوضح أنه خلال أزمة الأشقاء في قطاع غزة، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية باستغلال الرصيف التجاري في استقبال سفن المساعدات للعديد من الدول التي تدعم القضية.