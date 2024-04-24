الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأزهر للفتوى: الحب والمودة ليس شيئا تلقائيا ويحتاجان لمجهود

أميرة رسلان عضو مركز
أميرة رسلان عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

تحدثت أميرة رسلان، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن الطرق الصحيحة لبناء أسرة مُحِبة متماسكة، مقتبسة قصة حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، للسيدة خديجة رضي الله عنها، قائلة إن رسول الله قال: “إني رُزِقت حبها، آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس”.

وأضافت خلال لقائها على القناة الأولى، أن الحب والمودة ليس شيئا تلقائيا، وإنما يحتاج إلى مجهود من جانب الفرد، لافتة إلى أن النبي محمد، تعامل مع عطاء السيدة خديجة معه، بمراعاتها في حياتها.

وتابعت: “لما نزل الوحي على النبي، أول حاجة جري على السيدة خديجة، وهي تعاملت مع الموقف بطبيعة إنسانية راقية، وتصرفت بفلسفة أنها تعلم الأجيال كيف يتم التصرف، وذلك بالطمأنة، فقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق”ز

وأوضحت أن السيدة خديجة، طمأنت النبي بإيجابياته وحسن صفاته، ولقى موقفها قبولا من رسول الله، وأصبحت خديجة بالنسبة له أيقونة المحبة، فبعد وفاتها ظل يُكرمها ويُكرم سيرتها وأقربائها.

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية الأزهر

مواد متعلقة

بعد صورتها مع شيخ الأزهر.. حقيقة اعتزال الفنانة نهال عنبر الفن (خاص)

الأكثر قراءة

عاجل.. رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

عاجل|الحكومة توافق على إنشاء منطقتين استثمارية وحرة فى رأس الحكمة

الصيادون عن حملة "مقاطعة الأسماك": "نحن المتضررون.. وهذه هى الحلول"

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

منظر جارح يا ريتنى ما لقيتها.. والد "جانيت" يروى لحظات عثوره على رضيعته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة