بعد صورتها مع شيخ الأزهر.. حقيقة اعتزال الفنانة نهال عنبر الفن (خاص)

تداول روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة للفنانة نهال عنبر تجمعها بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، متحدثين من خلالها عن خبر اعتزال الفنانة نهال عنبر الفن نهائيًا بعد هذه الزيارة.

وفي أول تعليق للفنانة نهال عنبر على هذه الصورة، أكدت أنها منذ حوالي 5 شهور، ولا علاقة لها باعتزال الفن نهائيًا، متابعًة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا لم ولن أعتزل الفن نهائيًا، أنا لا أقدم أعمالًا فنية خادشة للحياء، كما أن الجزء الديني بداخلي لا يدفعني لاعتزال الفن".

وأضافت: "كل ما يتم نشره عبر صفحات السوشيال ميديا عارٍ تمامًا عن الصحة ولا يمثلني، أنا من محبي الفن وسأظل أعمل به حتى آخر يوم في عمري، وكل هذه مهاترات لا تشغلني نهائيًا، خاصًة أن الصورة قديمة، والفن مالوش علاقة بالدين عشان أعتزل أو أني جوايا جزء متدين".