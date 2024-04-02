نهال عنبر: اتمني أن يضع الرئيس الإنتاج السينمائي والفنانين على الطريق الصحيح

ارسل عدد من النجوم رسائل للرئيس منهم الفنانة نهال عنبر.

وقالت الفنانة نهال عنبر كل ما اتمناه من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يضع الفنانين على المسار الصحيح، وأن يكون للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسؤولية في إنتاج السينما والتلفزيون، وصوت القاهرة، حتي تعيد لمصر ريادتها في عالم الفن من جديد.

وأضافت: اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفنانين أكبر دليل على أهمية القوي الناعمة لجمهورية مصر العربية، ونحن ندعم وسنظل ندعم الرئيس

ووجهت “ عنبر” التحية إلى الرئيس السيسي، لحرصه الدائم على التقدم بمصر، والسير نحو الاتجاه الصحيح، من خلال الاهتمام بالبنية التحتية، والسير نحو الاتجاه الصحيح بالبلاد، بعد عبور إلى بوابة الأمان من يد الجماعة الإرهابية، والذين كانوا يحاولون طمس بصمة مصر في الدراما والفنون.