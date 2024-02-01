الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سميرة محسن عن أسباب اعتزالها: "الفنان لما بيكبر سعره بيرخص"

الفنانة سميرة محسن
الفنانة سميرة محسن

تحدثت الفنانة سميرة محسن، عن أسباب اعتزالها التمثيل والاكتفاء بالتدريس في معهد الفنون المسرحية، قائلة: "اعتزلت في صمت منذ سنتين، ولكن عندما يعرض عليّ أي عمل أقول إنني معتزلة، وصرحت من قبل، وقلت إن الفنان عندما يكبر فإن سعره يرخص، أما الأستاذ كلما كبر فإن سعره يزداد، وبالتالي، أنا أفضل أن أكون أستاذة حتى تظل قيمتي غالية".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "وجدت أن الأعمال الراهنة تعتمد على أعمار معينة وطريقة معينة، كما أن طبيعة الأعمال قد تستغرق 16 ساعة يوميا، وهو ما يتسبب في عدم قدرة الممثل على التحضير جيدا للعمل". 

وتابعت: "عندما يعمل الفنان 14 أو 16 ساعة متصلة كيف يبدع؟! هذا أمر غير ممكن، كما أن الموضوعات الحالية في الأعمال الفنية تختلف عما تربى جيلنا عليه، ولكننا نعلم طلابنا كيف يدرسون النصوص كاملة وتحليل للشخصية ومعرفة تاريخها".

وواصلت: "طبيعة العمل اختلفت في الفترة الحالية، فالفنان قد يبدأ التصوير ومعه سيناريو أول 4 حلقات ثم تستمر كتابة السيناريو أثناء العمل وهذا ليس ابداعا، لم أتعود على هذا النظام، لكننا نقرأ الـ30 حلقة أو الـ15 حلقة وهناك مواعيد وبروتوكول معروف في العمل وهذا لا يتم تطبيقه الآن، كما أن بعض العاملين الجدد في المهنة ليسوا متخصصين".
 

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