الصحة الفلسطينية: نحذر من حدوث كارثة صحية بين الأطفال

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من حدوث كارثة صحية بين الأطفال بعد رصد العديد من حالات الحمى الشوكية ومرض الكبد الوبائي بين المواطنين، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وناشدت وزارة الصحة، المؤسسات المعنية والأممية والإغاثية سرعة التدخل العاجل؛ لتجنب حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن 34262 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 77229 في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر السادس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.