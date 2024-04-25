خبير اقتصادي: المشروعات القومية كانت بمثابة شرايين التنمية لتعمير سيناء

أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن المشروعات القومية كانت بمثابة شرايين التنمية لتعمير سيناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، إن شبه جزيرة سيناء في ظل القيادة السياسية الحالية أصبحت محط أنظار الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرجع ذلك للمشروعات القومية الضخمة التى تم إنجازها في سيناء في وقت قياسي.

وواصل: "جهود الدولة خلال السنوات الماضية نجحت في استباب الوضع الامنى وبعدها انتقال التنمية باستثمارات قومية تم بذلها في السنوات الماضية في سيناء بلغت تكلفتها 700 مليارات جنيه".

وأكد أن سيناء قطعة عزيزة على الشعب المصري، وهي غنية بكنوزها التي لم تفصح إلا عن القليل منها، وكانت البداية تنمية الطرق، واحياء سكة حديد من طابا بالعريش مرورا بوسط سيناء لاستخراج الرخام من وسط سيناء.