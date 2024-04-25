الخميس 25 أبريل 2024
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كاتب صحفي: سيناء شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة بعهد الرئيس السيسي

تنمية سيناء
تنمية سيناء

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن سيناء شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن التنمية في سيناء تمت من خلال محورين أساسين؛ حيث اعتمد المحور الأول على محاربة التنظيمات الإرهابية وقوى الشر بسيناء، والمحور الثاني من خلال تحقيق تنمية متكاملة من مشروعات تنموية بسيناء، وذلك وفق استراتيجية قومية للتنمية المتكاملة في كل القطاعات تعتمد على التكامل بين تنمية الحجر وتنمية البشر بسيناء.

وأشار إلى المدن الجديدة التى تم إنجازها مثل مدينة رفح الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، ومدينة الشيخ زويد، وغيرها من المدن الجديدة التي تم من خلالها زيادة الرقعة الزراعية والمصانع في مجالات التعدين والأسمنت وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه الصرف الزراعي بمنطقة بحر البقر، وغيرها من الإنجازات في قطاعات السياحة والاستثمارات، لافتا النظر إلى دعم واهتمام القيادة السياسية بالقبائل السيناوية بعد إهمال عقود طويلة.

السيسي سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي

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